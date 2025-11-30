Mysterium Bermudadreieck
Folge 1: Ein bedeutender Fund
40 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Das Expertenteam untersucht heute einen mysteriösen Fall: Im Jahr 1945 verschwinden 27 Piloten des US-Militärs mitsamt ihrer Crew innerhalb des Bermudadreiecks. Während der Suche nach den verschollenen Flugzeugen entdeckt das Team ein riesiges Trümmerfeld.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:US, 2022
