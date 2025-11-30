Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mysterium Bermudadreieck

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 30.11.2025
40 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

Das Expertenteam untersucht heute einen mysteriösen Fall: Im Jahr 1945 verschwinden 27 Piloten des US-Militärs mitsamt ihrer Crew innerhalb des Bermudadreiecks. Während der Suche nach den verschollenen Flugzeugen entdeckt das Team ein riesiges Trümmerfeld.

