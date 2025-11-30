Mysterium Bermudadreieck
Folge 6: Wetter-Anomalien
40 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Mit einem hochmodernen Forschungsschiff sucht das Team im Bermuda-Dreieck nach einem verschollenen, streng geheimen Spionageflugzeug aus dem Arsenal des Pentagons.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mysterium Bermudadreieck
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC