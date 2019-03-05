Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 05.03.2019: Tattoos zum Nachtisch
21 Min.Folge vom 05.03.2019Ab 12
Profi-Football-Spieler Uche Nwaneri hat sich einen Traum erfüllt und die Anchor Bar inklusive Tattoo-Studio eröffnet. Dort können die Gäste durch eine Glaswand den Tattoo-Künstlern direkt bei der Arbeit über die Schulter schauen. Außerdem betreibt er einen Food Truck mit leckerem Bio-Fastfood. Doch seit sechs Monaten sinken die Einnahmen - immer, wenn der NFL-Spieler nicht vor Ort ist. Daher holt er Charles Stiles ins Boot. Der sportliche Unternehmer möchte wissen, wo sein Geld abgeblieben ist oder wer sich auf seine Kosten bereichert. Was die verdeckte Ermittlerin Meagan und Privatdetektivin Robin herausfinden, ist an skrupelloser Frechheit kaum zu überbieten.
