Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 06.03.2019: Geheime After-Hour
21 Min.Folge vom 06.03.2019Ab 12
Shauna und Joe Grammatico betreiben in Murrieta, Kalifornien, eine moderne Rollschuhbahn inklusive Café und flottem Food Truck, an dem sich die Skatewütigen mit italienischen Snacks stärken können. Ihren Mitarbeitern gewähren die Grammaticos zahlreiche Vergünstigungen, da für sie Loyalität und Teamgeist wichtig sind. Dennoch haben die beiden mit gleich mehreren Unstimmigkeiten zu kämpfen: Langfinger lassen regelmäßig Rollschuhe mitgehen, Lebensmittel und Drinks lösen ich in Luft auf und scheinbar veranstaltet einer ihrer Angestellten nach Bahnschluss geheime After-Hour-Partys.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.