Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 06.03.2019: Drama am Drive-In
21 Min.Folge vom 06.03.2019Ab 12
Ob aromatisches Curry, marinierte Tofu-Spieße oder leckeres Teriyaki Chicken: In Byron Takeuchis Restaurant in Pasadena, Kalifornien, kommen Freunde der schnellen asiatischen Küche ganz auf ihre Kosten! Trotz des köstlichen Angebots sind Byrons Gästezahlen aber gerade im Sinkflug. Der Gastronom hat bereits einen Verdacht, braucht aber noch handfeste Beweise. Da kommen Charles und sein Undercover-Team ins Spiel, die den Laden gehörig unter die Lupe nehmen. Byrons Verdacht bestätigt sich, doch am Drive-In-Schalter wird ein viel größeres Problem offenbar: Dort wirtschaftet ein dreister Mitarbeiter munter in die eigene Tasche.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.