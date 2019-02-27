Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mystery Diners - Undercover im Lokal

Rave im Restaurant

TLCFolge vom 27.02.2019
Rave im Restaurant

Rave im RestaurantJetzt kostenlos streamen

Mystery Diners - Undercover im Lokal

Folge vom 27.02.2019: Rave im Restaurant

21 Min.Folge vom 27.02.2019Ab 12

Huntington Beach, Kalifornien: Das gemütliche "Harvey's Steakhouse" ist eine Institution im Ort und seit jeher beliebter Anlaufpunkt für Jung und Alt. Doch seit Kurzem bleiben vor allem ältere Gäste dem Lokal fern. Inhaber Joe kann sich das nicht erklären, dank Überwachungskameras hat er seinen Laden stets im Blick hat und nichts Verdächtiges beobachten können. Er schaltet die Undercover-Profis ein und die stoßen bei ihren Nachforschungen auf Ungeheuerliches: Das "Harvey's" wird im Internet als Partyzentrale beworben - ohne Joes Wissen! Beim nächsten Rave-Termin will das Ermittlerteam die dreisten Drahtzieher auffliegen zu lassen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse.

Alle verfügbaren Folgen