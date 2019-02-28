Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 28.02.2019: Alles Bio oder was?
20 Min.Folge vom 28.02.2019Ab 12
Frisch, knackig und naturbelassen - das ist die Philosophie der Bio-Jünger Maria und Arthur, die im sonnigen Miami eine renommierte Kochschule führen. Dort lernen ihre Schüler, wie man Gerichte gesund und ausgewogen zubereitet. Eigentlich wäre alles perfekt, gäbe es nicht den Verdacht, dass einer der Kochlehrer trotz klarer Anweisung mit konventionellen Produkten in der Küche hantiert. Da der Ruf der Schule auf dem Spiel steht, heuern die zwei Charles und seine cleveren Mitarbeiter an. Doch was die Ermittler aufdecken, schlägt dem Fass den Boden aus! Und ein vermeintliches TV-Sternchen ist dabei nur der Gipfel des Eisbergs.
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.