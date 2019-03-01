Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sänger Jorge Moreno hat lateinamerikanisches Feuer im Blut und ist in Miami Beach eine kleine Berühmtheit. In seiner Musikbar treten täglich Künstler auf. Die Geschäfte laufen soweit bestens, wäre da nicht diese Ungereimtheit bei den Ausgaben und Einnahmen. Jorge vermutet, dass die Happy-Hour mit den kostenlosen Drinks nicht nur von seinen Hotelgästen besucht wird oder es ein abgebrühter Angestellter mit der Abrechnung nicht so genau nimmt und in die eigene Tasche wirtschaftet. Schnell bringen Charles und seine engagierten Mitarbeiter Licht ins Dunkel. Jorge ist über die Enthüllungen fassungslos, lässt er es sich aber nicht nehmen, den Übeltätern persönlich den Kopf zu waschen.

