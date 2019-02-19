Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mystery Diners - Undercover im Lokal

TLCFolge vom 19.02.2019
Folge vom 19.02.2019: Stress in der Küche

21 Min.Folge vom 19.02.2019Ab 12

Pasadena, Kalifornien: Cynthia Clark setzt bei ihrem Lieferservice auf frisch zubereitete Gerichte in Bio-Qualität und eine zuverlässige Zustellung. Umso besorgter ist die Unternehmerin, als sie von Stammkundin Mary erfährt, dass ihr Essen unpünktlich oder gar nicht eintrifft. Charles beauftragt sofort seine besten Ermittler, die Fahrer Anna und Chris zu durchleuchten und bestückt die Gemeinschaftsküche mit Kameras und Mikros. Die Recherchen fördern schnell einige beunruhigende Tatsachen ans Licht. Was steckt hinter den Verspätungen und welcher ihrer Mitarbeiter haut die engagierte Betreiberin übers Ohr?

