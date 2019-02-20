Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 20.02.2019: Der Comic-Dieb
20 Min.Folge vom 20.02.2019Ab 12
Brooklyn, New York: Das "Action Burger" ist ein beliebter Treffpunkt für die Comic-Nerds und Science-Fiction-Geeks der Stadt! Doch neuerdings verschwinden Green Lantern, Wolverine und Co. auf mysteriöse Weise aus dem Regal, so dass sich Betreiber Vlane fragt, ob jemand von seinem sonst vertrauenswürdigen Personal lange Finger macht - Schließlich sind alle Mitarbeiter eingefleischte Comic-Fans. Charles' Privatdetektiv Dennis forscht nach und entdeckt die wertvollen Superhelden-Hefte zum Verkauf im Internet. Vlane ist geschockt und will nun ein für alle Mal wissen, wer aus der Belegschaft versucht, seinen Laden zu ruinieren.
