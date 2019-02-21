Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 21.02.2019: Zerstörung von Eigentum
20 Min.Folge vom 21.02.2019Ab 12
Manny Martins, der Besitzer des „Spanish Potato Grill” in Brick, New Jersey, ist stolz auf sein florierendes Geschäft und seine Speisekarte: Ob Paella oder Filet Mignon - die Gäste lieben sein Essen. - So sehr, dass Manny seine Räumlichkeiten vergrößern muss. Doch seit die neue Location umgebaut wird, hat Manny nur noch Stress. Es beginnt mit Vandalismus - Bilder werden gestohlen, die Einrichtung kaputtgemacht, Graffiti an die Wände gesprüht. „Mystery Diners”-Chef Charles Stiles tippt auf einen Racheakt und schickt zunächst seine Mitarbeiter mit versteckten Kameras ausgestattet und als Gäste getarnt in Mannys Lokal, um seinem Personal auf den Zahn zu fühlen.
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.