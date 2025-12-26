Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Die Wiederkehr des Schlangengottes

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 01.01.2026
Die Wiederkehr des Schlangengottes

Die Wiederkehr des SchlangengottesJetzt kostenlos streamen

Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Folge 1: Die Wiederkehr des Schlangengottes

21 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Der Abenteurer Josh Gates bereist die ganze Welt und nimmt Mythen, Orte und Legenden genau unter die Lupe. Heute geht es in den mexikanischen Dschungel auf der Insel Yucatan und zu den Ruinen des trojanischen Schlachtfelds in der Türkei.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Kabel Eins Doku
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Alle 1 Staffeln und Folgen