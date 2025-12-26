Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Folge 12: Die knallenden Hämmer
19 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Heute erkundet Josh Gates einen legendären Rückzugsort für Piraten in der Nähe von Madagaskar und wohnt einem verrückten Fest in Mexiko bei, wo es äußerst explosiv zugeht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.