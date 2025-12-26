Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Folge 3: Die Höhle des Drachens
20 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Josh Gates erkundet spirituelle Welten, als er sich in einer Kirche in Deutschland nach den Knochen von 11.000 Jungfrauen umsieht, die dort angeblich ruhen sollen. Außerdem besucht er eine Höhle in Japan, die vom Geist eines Drachens bewacht sein soll.
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.