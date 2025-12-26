Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 01.01.2026
20 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Josh Gates erkundet spirituelle Welten, als er sich in einer Kirche in Deutschland nach den Knochen von 11.000 Jungfrauen umsieht, die dort angeblich ruhen sollen. Außerdem besucht er eine Höhle in Japan, die vom Geist eines Drachens bewacht sein soll.

