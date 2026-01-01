Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Die schwimmenden Inseln

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 01.01.2026
Die schwimmenden Inseln

Die schwimmenden InselnJetzt kostenlos streamen

Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Folge 5: Die schwimmenden Inseln

20 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Heute erkundet Josh Gates historische Orte, die berühmt-berüchtigten Menschen als Versteck galten: eine militärische Festung in Gibraltar oder Pablo Escobars geheimer Aufenthaltsort in Kolumbien.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates
Kabel Eins Doku
Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Mythen, Orte, Legenden - mit Josh Gates

Alle 1 Staffeln und Folgen