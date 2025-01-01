Nacktes Österreich
Folge 2: Episode 2
50 Min.Ab 12
Wendy Night, Moderatorin und Stripperin, hat ein neues Projekt: Sie spricht mit der High Society über ihr Lieblingsthema, das Nacktsein. Und zwar hüllenlos. Als Erster kommt Alex Scheurer in den Genuss eines hüllenlosen Interviews mit der blonden Augenweide. Beim Gespräch am Kahlenberg bleibt so manchen Spaziergängern die Spucke weg ...
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV