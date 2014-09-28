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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Gnadenloser Dschungel

DMAXFolge vom 28.09.2014
Gnadenloser Dschungel

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 28.09.2014: Gnadenloser Dschungel

44 Min.Folge vom 28.09.2014Ab 12

Wildnis-Guide Vince und seine Partnerin Sabrina hadern in Südamerika mit ihrem Schicksal. Die Abenteurer haben im Dschungel von Bolivien Giftschlangen, Skorpionen und Dauerregen getrotzt, und auch Hunger und Durst konnten dem zufällig zusammengewürfelten Paar in der Wildnis nichts anhaben. Doch nun krümmt sich die 30-jährige Mutter von drei Kindern in ihrem Unterschlupf vor Schmerzen. Es besteht akuter Verdacht auf eine Blinddarmentzündung. Deshalb findet die Survival-Tour an dieser Stelle ein jähes Ende.

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