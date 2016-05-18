Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 18.05.2016: Die Plage von Panama
44 Min.Folge vom 18.05.2016Ab 12
Ein Filmteam erkundet auf einer Insel vor der Westküste Panamas den nächsten „Naked Survival“-Drehort. Wie aus dem Nichts wird die Crew plötzlich von Killer-Bienen angegriffen und über hundertmal gestochen. Nach so einer Attacke besteht die Gefahr eines lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schocks. Droht den Protagonisten der Serie auf dem Eiland ein ähnliches Schicksal? Die Abenteurer werden vor der Tour ausführlich über die Risiken aufgeklärt, doch Dustin und Tara wollen trotzdem nicht kneifen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.