Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 19.05.2016: Alles oder nichts
44 Min.Folge vom 19.05.2016Ab 12
Rund 300 Kilometer von der Küstenstadt Manila entfernt, liegt die Tropeninsel West-Nalaut. Das Eiland befindet sich in Privatbesitz und ist eine gefürchtete Brutstätte für Mückenschwärme, die das Dengue-Virus übertragen. Vor der philippinischen Kobra sollte man sich dort ebenfalls in Acht nehmen, denn ihr Gift tötet innerhalb von 30 Minuten. Sprich: Jeremy und seine Partnerin Cassidy müssen bei ihrem Survival-Trip extrem auf der Hut sein, denn ihnen droht beim Marsch durch den Dschungel von allen Seiten Gefahr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.