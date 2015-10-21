Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 21.10.2015: Survival-Show in Mexiko
44 Min.Folge vom 21.10.2015Ab 12
Single-Mama Christina ist alles andere als zimperlich, denn sie ist in Kentucky ohne Strom und fließendes Wasser aufgewachsen. Dafür hat ihr Vater Christina schon als Kind das Jagen und Fischen beigebracht. Das Abendbrot hat sie damals oft selbst erlegt. Trotzdem bringt der Abenteuer-Trip in Mexiko die 38-Jährige an ihre Grenzen. Christina kämpft sich mit Partner Steve im Bundesstaat Quintana Roo durch den Dschungel und ist mit ihren Kräften völlig am Ende. Denn das Survival-Pärchen hat seit Tagen nichts Vernünftiges gegessen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.