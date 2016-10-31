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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Tödliche Fluten in Thailand

DMAXFolge vom 31.10.2016
Tödliche Fluten in Thailand

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 31.10.2016: Tödliche Fluten in Thailand

44 Min.Folge vom 31.10.2016Ab 12

Sie haben keine Nahrung, kein Wasser und keine Kleidung, sondern nur sich selbst. Lindsay und ihr Survival-Partner Matt kämpfen sich in Thailand durch den tropischen Regenwald. Dort steht der alleinerziehenden Mutter und dem Ex-Elitesoldaten der härteste Trip ihres Lebens bevor. Denn im Dschungel streifen Wildkatzen und Pythons umher. Am Sairung-Wasserfall muss sich das Duo zudem vor den reißenden Wassermassen in Acht nehmen. Denn 2007 starben in der Region 39 Menschen nach heftigen Regenfällen bei einer Sturzflutkatastrophe.

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