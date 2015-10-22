Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 22.10.2015: Zweite Chance, zweite Hölle
44 Min.Folge vom 22.10.2015Ab 12
In Peru musste Amanda aufgeben, doch nun bekommt die 31-Jährige eine zweite Chance. Ihrem Survival-Partner Jason aus Colorado ist dabei nicht wohl zumute, denn möglicherweise ist „AK“, wie sie ihre Freunde nennen, einfach nicht stark genug, um unter schwierigen Bedingungen in der Wildnis zu überleben. Darüber kann die Mutter von drei Kindern nur müde lächeln. Denn dieses Mal, so hat sie sich geschworen, hält sie bis zum bitteren Ende durch, koste es was es wolle. Das Survival-Pärchen kämpft in Südamerika ums nackte Überleben.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.