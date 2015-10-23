Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 23.10.2015: Im Garten des Bösen
45 Min.Folge vom 23.10.2015Ab 12
Brandon und seine Partnerin Robin versuchen 21 Tage auf einer unbewohnten Insel vor der Küste Mexikos zu überleben - ohne Kleidung und Proviant. Doch das Wildnis-Abenteuer findet möglicherweise schon bald ein jähes Ende, denn der US-Navy-Veteran leidet unter einer allergischen Reaktion. Seine Haut ist über und über mit brennenden Beulen und Blasen übersät. Brandon muss medizinisch versorgt werden. Dies geschieht nur im äußersten Notfall, denn normalerweise müssen sich die Protagonisten der Serie auch in schwierigen Situationen selber helfen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.