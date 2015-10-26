Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Die Ratteninsel

DMAXFolge vom 26.10.2015
Die Ratteninsel

Die RatteninselJetzt kostenlos streamen

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 26.10.2015: Die Ratteninsel

44 Min.Folge vom 26.10.2015Ab 12

Angela hat eine Machete im Gepäck und Darrin kommt mit einem Seil daher. Das muss ausreichen, denn mehr Ausrüstungsgegenstände sind beim „Naked Survival“-Trip nicht erlaubt. Das zufällig zusammengewürfelte Pärchen wird in dieser Folge auf einer Insel vor der thailändischen Küste ausgesetzt. Ohne Kleidung und Proviant kämpfen sich die beiden dort durch dichten Dschungel und die vermeintliche Postkartenidylle entpuppt sich schon bald als extreme Herausforderung. Denn auf dem Eiland leben unzählige Ratten.

Alle verfügbaren Folgen