Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 26.10.2015: Die Ratteninsel
44 Min.Folge vom 26.10.2015Ab 12
Angela hat eine Machete im Gepäck und Darrin kommt mit einem Seil daher. Das muss ausreichen, denn mehr Ausrüstungsgegenstände sind beim „Naked Survival“-Trip nicht erlaubt. Das zufällig zusammengewürfelte Pärchen wird in dieser Folge auf einer Insel vor der thailändischen Küste ausgesetzt. Ohne Kleidung und Proviant kämpfen sich die beiden dort durch dichten Dschungel und die vermeintliche Postkartenidylle entpuppt sich schon bald als extreme Herausforderung. Denn auf dem Eiland leben unzählige Ratten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.