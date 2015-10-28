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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Leichter gesagt als getan

DMAXFolge vom 28.10.2015
Leichter gesagt als getan

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 28.10.2015: Leichter gesagt als getan

42 Min.Folge vom 28.10.2015Ab 12

Amerikas talentierteste Survival-Experten sind in den unwirtlichsten Regionen der Erde bis an ihre Grenzen gegangen. Nun wollen Fans der Serie beweisen, dass sie auch das Zeug zum Überleben haben. Paolo und Kristin verfolgen die Abenteuer der Kandidaten regelmäßig im TV, und in Kürze wird es ernst für das Duo. Bevor sie nach Nicaragua aufbrechen, trainieren die beiden mit echten Profis. In einem Crash-Kurs lernt das Pärchen die wichtigsten Grundlagen, wie Feuer machen, ein Lager bauen und Fallen stellen.

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