In den Black-Water-Sümpfen FloridasJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 12.11.2021: In den Black-Water-Sümpfen Floridas
44 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12
Rose kennt sich gut mit essbaren Pflanzen aus. Und ihr Partner Waz hat beim Militär Elitesoldaten ausgebildet. Er ist ein erfahrener Jäger und Speerfischer. Reicht das aus, um sich in der lebensfeindlichen Wildnis mit ausreichend Nahrung und Trinkwasser zu versorgen? Die „Naked Survival“-Kandidat:innen werden in dieser Folge in den Sümpfen des US-Bundesstaates Florida ausgesetzt. Dort streifen im Dickicht Pumas und angriffslustige Wildschweine mit scharfen Hauern umher. Und im dunklen Wasser des Blackwater-Flusses verbergen sich Giftschlangen und Alligatoren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.