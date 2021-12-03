Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 03.12.2021: Georgia für Gourmets
45 Min.Folge vom 03.12.2021Ab 12
Schlange statt Müsli: Jake denkt beim improvisierten Frühstück in Georgia an brutzelnden Speck, während er auf einer am Lagerfeuer gegrillten Mokassinotter herumkaut. Um beim Abendessen stehen Pilze und Gürteltier auf dem Speiseplan. Der 36-jährige Baumeister aus San Diego und seine Survival-Partnerin Holly dürfen bei der Nahrungsaufnahme nicht wählerisch sein, denn das Angebot in der Wildnis ist begrenzt. Und die warmen Mahlzeiten wecken in der nasskalten Umgebung bei den durchgefrorenen Outdoor-Cracks am südlichen Ende der Appalachen neue Lebensgeister.
