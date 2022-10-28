Kampf der Geschlechter in SüdafrikaJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 28.10.2022: Kampf der Geschlechter in Südafrika
89 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12
Eine Kellnerin, eine ehemalige Sere-Ausbilderin bei der Luftwaffe, ein Service-Techniker und ein Soldat im Ruhestand: Im Norden Südafrikas wagen sich vier Survival-Kandidat:innen auf gefährliches Terrain vor. Im Flachland von Vhembe treten zwei Frauen gegen zwei Männer an. In den ersten zehn Tagen stellen sich die Teams getrennt der kargen Wildnis und ab dem elften Tag setzen sie den „Kampf der Geschlechter“ dann gemeinsam fort. Bei dem kräftezehrenden Abenteuer müssen sich die Überlebenskünstler vor Schwarzen Mambas und Tüpfelhyänen in Acht nehmen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.