Fan-Challenge im kolumbianischen DschungelJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 22.09.2023: Fan-Challenge im kolumbianischen Dschungel
44 Min.Folge vom 22.09.2023Ab 12
Omar liebt Extremsport und geht gerne bis ans Limit. Aber diese Risikobereitschaft könnte in der Wildnis von Nachteil sein. Der 33-jährige Survival-Kandidat aus dem US-Bundesstaat Utah kämpft mit seiner Partnerin Raven an der kolumbianischen Karibikküste ums Überleben. Im dichten Mangrovenwald prägen Lianen und Dornen das Landschaftsbild. Im Sommer herrschen dort Temperaturen bis zu 32 Grad, doch das Wetter kann jederzeit umschlagen. In Südamerika streifen zudem Jaguare und Giftschlangen durch das Unterholz. Und am Flussufer lauern hungrige Kaimane.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Familie, Erotik, Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.