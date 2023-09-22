Zwei New Yorker in SüdafrikaJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 22.09.2023: Zwei New Yorker in Südafrika
44 Min.Folge vom 22.09.2023Ab 12
Sonnenbrand im Dornenland: Elsa und Chev macht in Südafrika die Hitze zu schaffen. Die beiden Survival-Kandidat:innen aus New York bauen in der Savanne von Vanderkloof bei Temperaturen von bis zu 37 Grad einen Unterschlupf, der sie vor wilden Tieren schützen soll. Denn in der Wildnis droht Gefahr durch Nashörner, Leoparden und 600 Kilo schwere Kaffernbüffel. Die Arbeit in der prallen Sonne ist anstrengend. Um bei Kräften zu bleiben, müssen sich die Überlebenskünstler:innen abseits der Zivilisation mit ausreichend Nahrung und Trinkwasser versorgen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.