Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 06.10.2023: Teamwork, Tiere und Torturen
88 Min.
Ab 12
Dallas, Heather und Shawn werden in der südafrikanischen Wildnis ausgesetzt. Die Regenzeit lässt in dem ausgedörrten Buschland auf sich warten, was die harschen Bedingungen noch verschärft. Und wer in diesem Teil der Erde überleben will, der muss sich auch gegen ausgehungerte Wildtiere behaupten. In der Steppe sind Leoparden auf der Pirsch, die im Sprint Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h erreichen. Und im Limpopo-Fluss lauern Krokodile. Doch die größte Gefahr geht von der Sonne aus. Zur Mittagszeit steigen die Temperaturen auf über 40 Grad.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
