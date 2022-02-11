Naked Survival XXL
Folge vom 11.02.2022: Folge 9
88 Min.Folge vom 11.02.2022Ab 12
Kopfschmerzen, Husten und Schüttelfrost: Gary hatte in der Wildnis mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Am Ende vegetierte der ausgemergelte „Naked Survival“-Kandidat in seinem Unterschlupf nur noch vor sich hin. Deshalb musste der Outdoor-Crack bei der 60-Tage-Challenge aufgeben. Und seinen ehemaligen Teamkollegen gehen in den Sümpfen die Fleischvorräte aus. Max und „EJ“ bauen in dieser Folge ein Kanu. Damit will das Duo in den Wasserkanälen fischen. Jeff und Steven macht derweil im US-Bundesstaat Louisiana eine Kaltfront zu schaffen.
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.