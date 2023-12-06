Staffel 1Folge 40vom 06.12.2023
Folge 40: Kakashi und Orochimaru: Von Angesicht zu Angesicht
22 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 12
Naruto ist es gelungen, das Jutsu des vertrauten Geistes anzuwenden. Prompt schwört er Gamabunta herauf, dessen Sensei er nun sein müsste. Doch Gamabunta weigert sich, Naruto als Sensei zu akzeptieren.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media