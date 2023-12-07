Staffel 1Folge 44vom 07.12.2023
Akamaru ohne Leine - Wer ist jetzt der Superhund?Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 44: Akamaru ohne Leine - Wer ist jetzt der Superhund?
22 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Naruto bekommt seinen Wunsch und darf endlich auch beim Wettkampf gegen einen Gegner antreten. Allerdings ist es ausgerechnet Kiba, der kein leichter Gegner ist und mit vielen Tricks arbeitet. Hat Naruto eine Chance?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media