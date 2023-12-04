Staffel 1Folge 5vom 04.12.2023
Naruto
Folge 5: Wo ist euer Teamgeist?
22 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 12
Sensei Kakashi stellt Suske, Sakura und Naruto immer wieder vor schwierige Aufgaben. Die drei müssen sich große Mühe geben und hart arbeiten, um Kakashis Anforderungen zu erfüllen. Sie befürchten sogar, auf die Akademie zurückgehen zu müssen.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media