Staffel 1Folge 55vom 11.12.2023
Naruto
Folge 55: Jede Menge Kaulquappen, nur kein Frosch
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Naruto treibt Jiraiya in die Verzweiflung, weil er das Jutsu des vertrauten Geistes nicht meistert. Sakura und Ino streiten sich darüber, wer Sasuke zuerst im Krankenhaus besuchen darf. Doch Sasuke ist mittlerweile nicht mehr dort.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media