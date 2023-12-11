Staffel 2Folge 19vom 11.12.2023
In einer mondhellen NachtJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 19: In einer mondhellen Nacht
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Naruto und Sakura haben Sasuke endlich erreicht und unterstützen ihn im Kampf gegen Gaara. Doch auch als Team scheinen sie gegen die unheimlichen Kräfte von Gaara keine Chance zu haben. Derweil kämpfen Kakashi und Guy gegen die Eindringlinge.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media