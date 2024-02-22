Staffel 2Folge 43vom 22.02.2024
Folge 43: Einmal Sensei, immer Sensei!
22 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Lee leidet unter seinem Zustand, selbst eine Operation bringt nur 50-prozentige Erfolgschancen. Tsunade sucht nach einem Weg, ihn zu heilen, währenddessen erinnert er sich zurück, wie er Guy getroffen hat und dieser sein Trainer wurde.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media