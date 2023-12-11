Staffel 2Folge 5vom 11.12.2023

Folge 5: Die geheime Kraft des Versagers
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Neji kann in der Finalrunde die Chakra-Punkte von Naruto blockieren. Zunächst kann er sein Chakra nicht konzentrieren, aber dann fällt ihm ein, dass er zwei Arten von Chakra besitzt. Kann er damit Neji besiegen?
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media