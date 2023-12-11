Staffel 2Folge 6vom 11.12.2023
Naruto
Folge 6: Merkwürdige Vorkommnisse
22 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Neji ist nach seiner Niederlage gegen Naruto am Boden zerstört. Hiashi gibt ihm eine Schriftrolle, in der steht die wahre Geschichte von Nejis Vater. Er erfährt, dass sein Vater sich freiwillig als Geisel statt Hiashi gestellt hat.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media