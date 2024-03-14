Staffel 5Folge 33vom 14.03.2024
Naruto
Folge 33: Die himmlischen Vier
22 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Gerüchte machen die Runde, dass die Handwerker eines Dorfes eine Superwaffe entwickelt haben. Bisher haben sie vor allem Kampfmittel für die Shinobi der fünf Großmächte hergestellt. Kakashi ruft Pakkun, der ihm die Informationen beschaffen soll.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media