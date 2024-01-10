Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 1Folge 17vom 10.01.2024
Die Zeit drängt

Folge 17: Die Zeit drängt

22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Die Teams aus Konoha, die Gaara retten wollen, sehen sich ständig neuen Schwierigkeiten gegenüber. Dabei weiß niemand, was mit Gaara geschieht oder wie es ihm geht. Er muss noch etwas durchhalten, während seine Entführer die letzte Phase einleiten.

Naruto

