Staffel 1Folge 17vom 10.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 17: Die Zeit drängt
22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Die Teams aus Konoha, die Gaara retten wollen, sehen sich ständig neuen Schwierigkeiten gegenüber. Dabei weiß niemand, was mit Gaara geschieht oder wie es ihm geht. Er muss noch etwas durchhalten, während seine Entführer die letzte Phase einleiten.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media