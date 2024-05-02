Staffel 10Folge 20vom 02.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 20: Ein Shinobi höchsten Ranges
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Naruto will Sasuke weiterhin nach Konoha zurückbringen. Ihm geht jedoch etwas nicht aus dem Kopf, was Sasuke vor einiger Zeit gesagt hat, und er fürchtet sich vor einem erneuten Zusammentreffen mit Sasuke.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
