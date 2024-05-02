Staffel 10Folge 21vom 02.05.2024
Der geheime EindringlingJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 21: Der geheime Eindringling
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Die fünf Kage sind auf dem Rückweg von der Konferenz in ihre eigenen Länder. Killerbeat bringt ein Souvenir mit: das Schwert Samehada. In dessen Inneren hat sich jedoch Kisame versteckt, der so unbemerkt an Killerbeat kommen will.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media