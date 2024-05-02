Staffel 10Folge 23vom 02.05.2024
Folge 23: Kakashi Hatake - Der neue Hokage
22 Min.Ab 12
Kakashi soll nach Danzos Tod zum neuen Hokage gemacht werden. Kakashi zögert, zuzusagen. Doch die Dorfältesten sind sich einig und die Ernennungszeremonie wird geplant. Bevor es jedoch soweit ist, passiert etwas Unerwartetes.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media