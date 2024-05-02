Staffel 11Folge 1vom 02.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 1: Zum Schutz der Bijuu-Geister
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Die Kage streiten darüber, ob Naruto und Killerbeat am bevorstehenden Krieg teilnehmen sollen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media