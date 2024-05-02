Staffel 11Folge 15vom 02.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 15: Freunde, auf die man sich verlassen kann
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Naruto erinnert sich durch einen Marienkäfer an seinen Freund Shino und dessen Schwierigkeiten im Nahkampf. Damals war Shino wahnsinnig deprimiert und wollte Team 8 verlassen, wurde jedoch von Kiba und Hinata zum Bleiben überredet.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media