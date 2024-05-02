Staffel 11Folge 3vom 02.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 3: Die Insel der heilenden Kräuter
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Naruto und seine Freunde reisen mit dem Schiff auf eine abgelegene Insel. Dort soll Naruto lernen, den Fuchsgeist zu kontrollieren. Die Mannschaft wird jedoch seekrank und ein Zwischenstopp wird unabdinglich.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media