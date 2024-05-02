Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 11Folge 3vom 02.05.2024
Die Insel der heilenden Kräuter

Folge 3: Die Insel der heilenden Kräuter

22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12

Naruto und seine Freunde reisen mit dem Schiff auf eine abgelegene Insel. Dort soll Naruto lernen, den Fuchsgeist zu kontrollieren. Die Mannschaft wird jedoch seekrank und ein Zwischenstopp wird unabdinglich.

