Staffel 11Folge 4vom 02.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 4: Geisterschiff in Sicht!
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Dichter Nebel behindert die Sicht und alle langweilen sich an Bord des Schiffes. Yamato erzählt Gruselgeschichten und Naruto möchte sich am liebsten verkriechen. Plötzlich taucht ein echtes Geisterschiff aus dem Nebel auf.
Weitere Folgen in Staffel 11
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
