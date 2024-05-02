Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 11Folge 8vom 02.05.2024
Giftpilz an Bord

Giftpilz an BordJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 8: Giftpilz an Bord

22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12

Naruto lässt sich auf dem Zwischenstopp in Kumo-Gakure einen seltsamen Pilz andrehen. Dieser soll pflegeleicht und schmackhaft sein, vermehrt sich jedoch rasend schnell an Bord des Schiffes und vernichtet alle anderen Vorräte.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 15 Staffeln und Folgen