Staffel 11Folge 8vom 02.05.2024
Giftpilz an BordJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 8: Giftpilz an Bord
22 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Naruto lässt sich auf dem Zwischenstopp in Kumo-Gakure einen seltsamen Pilz andrehen. Dieser soll pflegeleicht und schmackhaft sein, vermehrt sich jedoch rasend schnell an Bord des Schiffes und vernichtet alle anderen Vorräte.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media